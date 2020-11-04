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YOZGAT’TA KUPA MESAiSi

ZİRAAT Türkiye Kupası Üçüncü Turunda Kırşehir Belediyespor ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek olan misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor bu müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde sürdürüyor.

04 Kasım 2020 Çarşamba 00:38
YOZGAT’TA KUPA MESAiSi

Ziraat Türkiye kupasında önce Çarbaşmaspor’u ardından da Erbaaspor’u mağlup ederek üçüncü tura yükselme başarısı gösteren kırmızı siyahlı ekip üçüncü turda ise kardeş takım Kırşehir Belediyespor ile eşleşti. Ligde kötü günler geçirmesine karşılık kupada başarılı bir grafik çizen kırmızı siyahlı ekip Kırşehirspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayarak Kırşehir’e gidecek. Güçlü rakibini Kırşehir’de mağlup etmek isteyen Yozgatspor kupada üst turlara çıkarak moral bulmayı amaçlıyor. 

Son Güncelleme: 03.11.2020 17:47
Anahtar Kelimeler:
YOZGAT’TA KUPA MESAiSi
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