YOZGAT’TA KUPA MESAiSi

Ziraat Türkiye kupasında önce Çarbaşmaspor’u ardından da Erbaaspor’u mağlup ederek üçüncü tura yükselme başarısı gösteren kırmızı siyahlı ekip üçüncü turda ise kardeş takım Kırşehir Belediyespor ile eşleşti. Ligde kötü günler geçirmesine karşılık kupada başarılı bir grafik çizen kırmızı siyahlı ekip Kırşehirspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayarak Kırşehir’e gidecek. Güçlü rakibini Kırşehir’de mağlup etmek isteyen Yozgatspor kupada üst turlara çıkarak moral bulmayı amaçlıyor.