Yozgat’ta konakladı

İzmir’den yola çıkarak belirlediği rotalar ile tüm Türkiye’deki vilayetleri bisikletiyle gezen Ahmet Süğlün rotasını İç Anadolu’ya çevirdi.

Trakya, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’daki vilayetlere bisikletiyle ulaşan ve buradaki tüm vilayetleri bisikletiyle gezen Ahmet Süğlün, İç Anadolu’daki rotası kapsamında Ankara ve Kırıkkale illerinin ardından önceki gece Yozgat’a geldi.

Yozgat girişinde Yozgatlı bisikletçiler tarafından karşılanan Ahmet Süğlün, Yozgatlı bisikletçiler ile kısa bir şehir turu yaptı.

Şimdiye kadar bisikletiyle 1 yılda 10 bin kilometre üzerinde yol yaptığını söyleyen Ahmet Süğlün, “Çıkış ilimiz olan İzmir’i saymazsak hedef illerle birlikte 80 farklı ile ulaşmış oluyorum ve toplamda 81 ile tekerlerim değecek. Türkiye’de iller arası bisiklet yol haritası oluşturmak ve iller arası bisikletle seyahat etmenin mümkün olduğunu, bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu göstermeyi amaçlıyorum.

Gittiğim her bölgenin doğal, tarihi ve mimari güzelliklerinin yanı sıra insan yüzlerini de fotoğraflamak ve en sonunda bir kolaj oluşturmak istiyorum” diye konuştu.

Yozgat’ta bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Ahmet Süğlün, geceyi Yozgat’ta geçirdikten sonra günün ilk ışıklarıyla birlikte ilk rotasının Kırşehir vilayeti olacağını söyledi. Kırşehir’in ardından Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerine gideceğini belirten Ahmet Süğlün, Yozgat’ta da bisiklet tutkunlarının olmasını görmekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekleyerek, kendisini Yozgat’ta ağırlayan Yozgatlı bisikletçilere teşekkür etti.



