Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103929
ALTIN
147.321
DOLAR
3.5490
STERLİN
4.7666
EURO
4.1819

Yozgat’ta konakladı

İzmir’den bisikletiyle tüm Türkiye’yi dolaşmak üzere “80 Günde Devri Türkiye” sloganıyla yola  çıkan bisikletçi  Ahmet Süğlün Yozgat’a ulaştı. Geceyi Yozgat’ta geçiren sporcu ve maceracıyı Yozgatlı bisikletçiler konuk etti.

Yozgat’ta konakladı

İzmir’den bisikletiyle tüm Türkiye’yi dolaşmak üzere “80 Günde Devri Türkiye” sloganıyla yola  çıkan bisikletçi  Ahmet Süğlün Yozgat’a ulaştı. Geceyi Yozgat’ta geçiren sporcu ve maceracıyı Yozgatlı bisikletçiler konuk etti.

22 Eylül 2017 Cuma 20:25
270 Okunma
Yozgat’ta konakladı

İzmir’den yola çıkarak belirlediği rotalar ile tüm Türkiye’deki vilayetleri bisikletiyle gezen Ahmet Süğlün rotasını İç Anadolu’ya çevirdi.
Trakya, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’daki vilayetlere bisikletiyle ulaşan ve buradaki tüm vilayetleri bisikletiyle gezen Ahmet Süğlün, İç Anadolu’daki rotası kapsamında Ankara ve Kırıkkale illerinin ardından önceki gece Yozgat’a geldi.
Yozgat girişinde Yozgatlı bisikletçiler tarafından karşılanan Ahmet Süğlün, Yozgatlı bisikletçiler ile kısa bir şehir turu yaptı.
Şimdiye kadar bisikletiyle 1 yılda 10 bin kilometre üzerinde yol yaptığını söyleyen Ahmet Süğlün, “Çıkış ilimiz olan İzmir’i saymazsak hedef illerle birlikte 80 farklı ile ulaşmış oluyorum ve toplamda 81 ile tekerlerim değecek. Türkiye’de iller arası bisiklet yol haritası oluşturmak ve iller arası bisikletle seyahat etmenin mümkün olduğunu, bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu göstermeyi amaçlıyorum.
Gittiğim her bölgenin doğal, tarihi ve mimari güzelliklerinin yanı sıra insan yüzlerini de fotoğraflamak ve en sonunda bir kolaj oluşturmak istiyorum” diye konuştu.
Yozgat’ta bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Ahmet Süğlün, geceyi Yozgat’ta geçirdikten sonra günün ilk ışıklarıyla birlikte ilk rotasının Kırşehir vilayeti olacağını söyledi. Kırşehir’in ardından Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerine gideceğini belirten Ahmet Süğlün, Yozgat’ta da bisiklet tutkunlarının olmasını görmekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekleyerek, kendisini Yozgat’ta ağırlayan Yozgatlı bisikletçilere teşekkür etti.


 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bozok’ta 7 imza
Bozok’ta 7 imza
‘KEŞKE DAHA ERKEN GELSEYDiM’
‘KEŞKE DAHA ERKEN GELSEYDiM’
Transfere devam!
Transfere devam!
Bozokspor’dan Başlangıç kötü
Bozokspor’dan Başlangıç kötü
Yener Yozgatspor’da 
Yener Yozgatspor’da 
Şampiyonluk aşkına: 3-0
Şampiyonluk aşkına: 3-0
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim