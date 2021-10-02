Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yozgat’ta hareket var sloganı ile 23-30 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ile kutlanan Avrupa Spor Haftası kapsamında etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Spor Vadisinde buluşan genç basketbolcular Antrenörler eşliğinde basketbol antrenmanı yaptılar. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Antrenörleri eşliğinde açık havada basketbol antrenmanı yapan sporcular hem açık havada antrenman yapmanın heyecanını yaşadılar hem da keyifli bir gün geçirdiler. Spor Vasisinde bulanan basketbol sahasında bir araya gelen sporcular antrenman yaparken aileleri de sporcuları basketbol sahası kenarlarından takip ettiler.