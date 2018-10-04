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Yozgat’ta doğdu, Yozgat’a geldi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Sökespor’dan transfer ettiği Burak Emre Kayan, dört yıl önce de Yozgatspor formasını giymişti.

Yozgat’ta doğdu, Yozgat’a geldi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Sökespor’dan transfer ettiği Burak Emre Kayan, dört yıl önce de Yozgatspor formasını giymişti.

04 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Yozgat’ta doğdu, Yozgat’a geldi

O dönemde babalık sevincini yaşayan Burak Emre Kayan, dört yıl aradan sonra tekrar kızını Yozgat’a getirdi. Kırmızı siyahlı ekibin Spor Toto Üçüncü Lig’inde mücadele ettiği dönemde Yozgatspor formasını giyen Burak Emre Kayan, 2014 yılında İstanbulspor ile oynanan müsabaka sonrasında baba olduğunun müjdesini almıştı. Burak Emre Kayan, Leyla Kayan Çiftinin biricik kızları Mina Kayan, üç aylıkken Yozgat’tan ayrılmıştı. Dört yıl sonra tekrar Yozgat’a gelen minik Mina Yozgatsporlu oyuncuların da neşe kaynağı haline geldi.

Son Güncelleme: 04.10.2018 11:17
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