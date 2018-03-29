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YOZGAT’TA DAĞCILIK EĞiTiMi

DAĞCILIK Federasyonu Yozgat İl Temsilciliği tarafından gençlere dağcılık eğitimleri veriliyor.

YOZGAT’TA DAĞCILIK EĞiTiMi

DAĞCILIK Federasyonu Yozgat İl Temsilciliği tarafından gençlere dağcılık eğitimleri veriliyor.

29 Mart 2018 Perşembe 07:00
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YOZGAT’TA DAĞCILIK EĞiTiMi

Dağcılık açısından elverişli bir bölge olan Yozgat’ta bu sporu yapmak isteyen gençlere yönelik dağcılık eğitimleri veriliyor. Önce teorik olarak daha sonra da uygulamalı olarak verilen eğitimler oldukça zevkli geçiyor. Dağcılık Federasyonu Yozgat İl Temsilcisi Kemal Emre Akdere, Yozgat’ın dağcılık sporuna elverişli bölgelerin çok olduğunu söyledi. Dağcılık Federasyonu olarak bu sporu sevdirmeye çalıştıklarını dile getiren Akdere, ‘’Her zaman Yozgat için iki dağın arasına sıkışmış bir yer derler. Bizde Dağcılık Federasyonu Yozgat İl Temsilciliği olarak Yozgat’ın bu iki dağından yararlanmak istiyoruz. Nohutluda dağcılık, çamlıkta ise doğa yürüyüşü, trekking gibi sporları yapıyoruz. Yozgat’ın en büyük değerlerinden birisi olan Aydıncı ilçemizde bulunan Kazankaya Kanyonunda da dağ tırmanışları yapıyoruz. Bir çok tırmanış sitiline uygun olan Kazankaya Kanyonunu tanıtmak ve Yozgat’ı dağcılık sporunda tercih yerlerinden bir tanesi haline getirmek istiyoruz. Şuanda bu sporu yapmak isteyen Yozgatlı ve üniversiteli gençlerimize talep etmeleri durumunda eğitimler veriyoruz. Gerçekten çok zevkli olan bu sporu herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Uygulamalı eğitimlerimiz Spor Vadisinde bulunan tırmanma duvarında yapıyoruz. Çok güzel ve zevkli geçen eğitimlerde ence teorik olarak dağcılık sporunu anlatıyoruz, daha sonra da uygulamalı olarak tırmanma duvarında dağcılık sporunun nasıl yapıldığını gösteriyoruz’’ dedi. 

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