Yozgat’ta bir ilk

Yozgat’ta ilk defa gerçekleştirilen su topu grup müsabakaları Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yüzme havuzunda başladı. Erkekler ve Kızlar kategorisinde yapılan müsabakalar Pazar günü gerçekleştirilecek olan final müsabakaları ile tamamlanacak. Kızlarda A Grubunda Osmaniye, Nevşehir, Karabük, Hatay takımları mücadele ederken, B Grubunda ise Kayseri, Giresun ve Elazığ takımları mücadele ediyor. C Grubunda ise Ankara, Trabzon ve Gaziantep takımları yer aldı. Erkeklerde ise A Grubunda Gaziantep, Kayseri, Trabzon ve Giresun takımları yer alırken B Grubunda ise Ankara, Malatya, Nevşehir adı yaman takımları mücadele edecek. C Grubunda ise Konya, Elazığ ve Hatay takımları yer alıyor. Yarın tamamlanacak olan müsabakalar sonunda birinci olan takımlar bir üst tura yükselecek.