Yozgat’ta atlet, memleketinde yüzücü

Sorgun'da atletizm antrenörlüğü yapan Aslı Laz kendi memleketi olan Ordu Fatsa’da da yüzme antrenörlüğü yapıyor. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde atletizm antrenörlüğü yaptığını ve yetiştirdikleri sporcuların Atletizmin birçok branşında Türkiye çapında derece elde ettiğini hatırlatan Laz, ‘’Yozgat’ta Atletizm Antrenörlüğü yapıyorum, aynı zamanda kısa bir süre de Yozgat İl Hakemliği yaptım. Beden Eğitimi ve Sporculuk Yüksek Okulunda okuyorum ve okulların yıl sonu tatiline girmesinden dolayı memleketim Ordu’ya geldim. Burada Fatsa’da da yüzme antrenörlüğü yapıyorum. Minik yüzücülere yüzme eğitimi veriyorum. Sporun her dalını yapmayı seviyorum ve sevdiğim bu sporları birilerine öğretmekten de son derece mutlu oluyorum’’ dedi.