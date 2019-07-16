Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97098
ALTIN
259.567
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1463
EURO
6.4543

Yozgatspor’un yeri ayrı

TFF Üçüncü Ligi takımlarından Yozgatspor’un geçen sene formasını giyen Burak Emre Kayan, Yozgatspor’un Yerinin kendisi için her zaman ayrı olduğunu söyledi.

Yozgatspor’un yeri ayrı

TFF Üçüncü Ligi takımlarından Yozgatspor’un geçen sene formasını giyen Burak Emre Kayan, Yozgatspor’un Yerinin kendisi için her zaman ayrı olduğunu söyledi.

16 Temmuz 2019 Salı 00:00
44 Okunma
Yozgatspor’un yeri ayrı

Kırmızı siyahlı ekibin başarılı oyuncusu Burak Emre Kayan, Bölgesel Amatör Spor Haberleri sosyal medya ekibine verdiği röportajda, Kendisinde Yozgat’ın ve Yozgatspor’un yerinin ayrı olduğunu belirtti. Kendisinin geçen sezon Yozgat’ta ki 4’üncü senesi olduğunu vurgulayan Burak Emre Kayan, ‘’3 sene 3’üncü Ligde oynadım ve bu sene Bölgesel Amatör Liginde beraber şampiyon olmak nasip oldu. Ben onları çok sevdim, onlarında beni sevdiklerini düşünüyorum. Çok coşkulular bizleri içeri dışarı demeden hep desteklediler yine bir gün inşallah yolumuz kesişir hepsini çok seviyorum Bozok yaylasının yiğit evlatları’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Taraftarlar için paylaşım
Taraftarlar için paylaşım
BAŞKANA TEŞEKKÜR
BAŞKANA TEŞEKKÜR
Yozgatspor’da Kavlak dönemi
Yozgatspor’da Kavlak dönemi
Yaprak dökümü erken başladı
Yaprak dökümü erken başladı
Son gün Müracaat ettiler
Son gün Müracaat ettiler
Cengiz de anlaştı
Cengiz de anlaştı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim