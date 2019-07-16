Yozgatspor’un yeri ayrı

Kırmızı siyahlı ekibin başarılı oyuncusu Burak Emre Kayan, Bölgesel Amatör Spor Haberleri sosyal medya ekibine verdiği röportajda, Kendisinde Yozgat’ın ve Yozgatspor’un yerinin ayrı olduğunu belirtti. Kendisinin geçen sezon Yozgat’ta ki 4’üncü senesi olduğunu vurgulayan Burak Emre Kayan, ‘’3 sene 3’üncü Ligde oynadım ve bu sene Bölgesel Amatör Liginde beraber şampiyon olmak nasip oldu. Ben onları çok sevdim, onlarında beni sevdiklerini düşünüyorum. Çok coşkulular bizleri içeri dışarı demeden hep desteklediler yine bir gün inşallah yolumuz kesişir hepsini çok seviyorum Bozok yaylasının yiğit evlatları’’ dedi.