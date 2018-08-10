Yozgatspor’un Türkiye Ziraat Kupasındaki Rakibi Belli Oldu !
Kırmızı siyahlılar 29 Ağustos tarihinde deplasmanda Karaman belediyespor ile karşılaşacak.
Son Güncelleme: 10.08.2018 19:34
Yozgatspor’un Türkiye Ziraat Kupasındaki Rakibi Belli Oldu !
Yozgatspor’un Türkiye Ziraat Kupasındaki Rakibi Belli Oldu !
Kırmızı siyahlılar 29 Ağustos tarihinde deplasmanda Karaman belediyespor ile karşılaşacak.
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