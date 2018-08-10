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Yozgatspor’un Türkiye Ziraat Kupasındaki Rakibi Belli Oldu !

Yozgatspor’un Türkiye Ziraat Kupasındaki Rakibi Belli Oldu !

Yozgatspor’un Türkiye Ziraat Kupasındaki Rakibi Belli Oldu !

Yozgatspor’un Türkiye Ziraat Kupasındaki Rakibi Belli Oldu !

10 Ağustos 2018 Cuma 19:33
15 Okunma
Yozgatspor’un Türkiye Ziraat Kupasındaki Rakibi Belli Oldu !

Yozgatspor’un Türkiye Ziraat Kupasındaki Rakibi Belli Oldu !

Kırmızı siyahlılar 29 Ağustos tarihinde deplasmanda Karaman belediyespor ile karşılaşacak.

Son Güncelleme: 10.08.2018 19:34
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Yozgatspor’un Türkiye Ziraat Kupasındaki Rakibi Belli Oldu !
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