Yozgatspor’un taktiği hazır

Bozok stadında teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, önce düz koşu ve 5’e iki top kapma çalışması yaptı. Daha sonra çift kale antrenman yapan Yozgatsporlu oyuncular yenileme hareketleri ile antrenmanı tamamladı. Kırmızı siyahlı, Pazar günü konuk edecekleri Safranbolu Belediyespor'u taraftarlarının önünde yenerek yollarına emin adımlarla devam etmek istiyorlar.