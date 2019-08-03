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Yozgatspor’un rakipleri belli

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor’da Afyonkarahisar kampında oynayacağı hazırlık müsabakalarındaki rakipleri belli oldu.

Yozgatspor’un rakipleri belli

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor’da Afyonkarahisar kampında oynayacağı hazırlık müsabakalarındaki rakipleri belli oldu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
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Yozgatspor’un rakipleri belli

Dün ilk hazırlık müsabakasını Karşıyakaspor ile oynayan kırmızı siyahlı ekip, 5 Ağustos Pazartesi günü TFF İkinci takımlarından Kastamonuspor ile oynayacak. Kamptaki üçüncü hazırlık müsabakasını 7 Ağustos tarihinde TFF Üçüncü Ligi takımlarından Sultanbeylispor ile oynayacak. Kırmızı siyahlı ekip Afyonkarahisar kampında dördüncü bir hazırlık müsabakası daha oynamayı planlıyor. 9 Ağustos tarihinde kampın son hazırlık müsabakasını oynamayı planlayan Yozgatspor, Afyonkarahisar’da kamp yapan takımlar ile görüşmelerini sürdürüyor. 

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