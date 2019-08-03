Yozgatspor’un rakipleri belli

Dün ilk hazırlık müsabakasını Karşıyakaspor ile oynayan kırmızı siyahlı ekip, 5 Ağustos Pazartesi günü TFF İkinci takımlarından Kastamonuspor ile oynayacak. Kamptaki üçüncü hazırlık müsabakasını 7 Ağustos tarihinde TFF Üçüncü Ligi takımlarından Sultanbeylispor ile oynayacak. Kırmızı siyahlı ekip Afyonkarahisar kampında dördüncü bir hazırlık müsabakası daha oynamayı planlıyor. 9 Ağustos tarihinde kampın son hazırlık müsabakasını oynamayı planlayan Yozgatspor, Afyonkarahisar’da kamp yapan takımlar ile görüşmelerini sürdürüyor.