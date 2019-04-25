Yozgatspor’un rakibi Kelkit oldu

Kelkit Belediye Hürriyetspor ile eşleşen Yozgatspor rakibini yenmesi durumunda doğrudan TFF Üçüncü Ligine yükselecek, elenmesi durumunda ise ikinci turda karşılaşacağı rakibini yenmek durumunda kalacak. 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakalarının nerede oynanacağı Pazartesi günü belli olacağı bildirildi. İstanbul'da Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılan 3 kademede oynanacak Play-Off müsabakalarında 1. kademede 4 takım, 2. kademede 3 takım ve 3. kademe müsabakalarında 2 takım olmak üzere toplam 9 takım TFF 3.Lig'e çıkmaya hak kazanacak. Yapılan kura çekimleri sonrasında Belediye Derincespor, Ağrı 1970spor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor takımları Bay çekti. Yozgatspor Üçüncü Grup şampiyonu Kelkit Belediye Hürriyespor ile eşleşirken, Aksaray Belediyespor Akşehirspor ile Bucak Belediye Oğuzhanspor Somaspor ile Alemdağspor ise Modefenspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme birinci tur müsabakaları 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak, ikinci tur müsabakaları 11-12 Mayıs tarihlerinde oynanırken üçüncü tur müsakaları ise 18-19 Mayıs tarihlerinde oynanacak.