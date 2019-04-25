Yozgatspor’un müsabakaları Kayseri’de

Yozgat U19 Futbol Ligi’nde tüm rakiplerini geride bırakarak namağlup şampiyonluk turunu atan Yozgatspor Kayseri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan U19 Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe Grup müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Mersin, Konya, Nevşehir, Aksaray ve Niğde U19 Ligi şampiyonlarının yer alacağı müsabakalarda işini şansa bırakmak istemeyen Yozgatspor, güçlü rakipleri arasından sıyrılıp çeyrek final müsabakalarına katılabilmek için Antrenör Nihat Tinel Gözetiminde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.