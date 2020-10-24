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Yozgatspor’un maçı Perşembe günü

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bu haftayı maç yapmadan dinlenerek geçirirken Perşembe günü Mardin Fosfatspor ile karşı karşıya gelecek.

24 Ekim 2020 Cumartesi 00:23
Yozgatspor’un maçı Perşembe günü

Ziraat Türkiye kupası müsabakaları nedeniyle liglere kısa bir ara verilirken, Perşembe günü kırmızı siyahlı ekip Mardin Fosfatspor’u konuk edecek. Önceki gün Erbaaspor ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur müsabakası sonrasında izin kullanan kırmızı siyahlı oyuncular bugün kendi tesislerinde toplanarak Mardin Fosfatspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklar. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda da oyuncularının iyi mücadele ederek galip geldiklerini söyledi. Ziraat Türkiye Kupasında yakaladıkları galibiyet serisini lige de taşımak istediklerini altını çizen Tinel, ‘’Kupada güzel mücadele edip, bir üst tura çıktık. Takım olarak çok mutluyuz. Ziraat Türkiye Kupasında gidebildiğimiz noktaya kadar gitmek istiyoruz. Kupada bir seri yakaladık ve bu seriyi ligde de devam ettirmek amacındayız. Bu hafta sonu kupa maçlarından dolayı müsabakalar oynanmayacak. Perşembe günü ise Mardin Fosfatspor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıp güçlü rakibimizi yenerek ligde de bir çıkış yakalayacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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