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Yozgatspor’un konuğu Sorgun

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

19 Mart 2022 Cumartesi 00:18
Yozgatspor’un konuğu Sorgun

Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, yarın bir başka Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Hedeflerinin Grubu zirvede tamamlamak olduğunu bu nedenle de Sorgun Belediyespor karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerine vurgu yapan Özkan, ‘’Yarın taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimiz karşısında üç puanı alan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum. Sorgun Belediyespor’da bizim gibi üç puana ihtiyacı olan bir takım. Ligin ilk devresinde deplasmanda güçlü rakibimiz ile yenişememiştik. Bu müsabakanın rövanşında ise Allah’ın izniyle sahadan üç puan ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inancımız tam’’ dedi. 

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