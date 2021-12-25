Yozgatspor’un konuğu Mucur

Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, ligin ilk yarısının son müsabakasında güçlü rakipleri Mucur Yabanlıspor’u mağlup ederek devreyi galibiyet ile kapatmak istediklerini söyledi. Yarın Bozok stadında oynayacakları müsabakaya tüm taraftarlarını davet eden Özkan, ‘’Mucur Yabanlıspor’u 12’inci futbolcumuz olan taraftarımızın müthiş desteğini arkamıza alarak yeneceğimize inanıyorum. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Mucur Yabanlıspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık ve güçlü rakibimiz karşısında sahadan üç puan ile ayrılan taraf biz olacağız. Ligin ikinci yarısında ise gerekeni yapacağız ve ligi zirvede tamamlayan taraf biz olacağız’’ dedi.