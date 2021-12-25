Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yozgatspor’un konuğu Mucur

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da Mucur Yabanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:47
Yozgatspor’un konuğu Mucur

Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, ligin ilk yarısının son müsabakasında güçlü rakipleri Mucur Yabanlıspor’u mağlup ederek devreyi galibiyet ile kapatmak istediklerini söyledi. Yarın Bozok stadında oynayacakları müsabakaya tüm taraftarlarını davet eden Özkan, ‘’Mucur Yabanlıspor’u 12’inci futbolcumuz olan taraftarımızın müthiş desteğini arkamıza alarak yeneceğimize inanıyorum. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Mucur Yabanlıspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık ve güçlü rakibimiz karşısında sahadan üç puan ile ayrılan taraf biz olacağız. Ligin ikinci yarısında ise gerekeni yapacağız ve ligi zirvede tamamlayan taraf biz olacağız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor’un Konuğu MucurIlerigazetesiAralıkCumartesiSporTotoBölgeselAmatörLigGrupMücadeleBozok StadıMucur YabanlısporYozgatsporPolat Özkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye Adana’da
Belediye Adana’da
SONA GELiNDi
SONA GELiNDi
Çayıralan’da tek düşünce galibiyet
Çayıralan’da tek düşünce galibiyet
Engelliler Mersin deplasmanında
Engelliler Mersin deplasmanında
Amatörde devre kapanıyor
Amatörde devre kapanıyor
Taşdemir’den moral ziyareti
Taşdemir’den moral ziyareti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim