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Yozgatspor’un konuğu Kahtaspor

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta son sırada yer alan ve kümede kalma mücadelesi veren Yozgatspor Pazar günü Sorgun ilçe stadında saat 13.00’da Kahtaspor ile karşı karşıya gelecek.

19 Şubat 2021 Cuma 00:16
Yozgatspor’un konuğu Kahtaspor

Ligde kalma umutlarını büyük ölçüde tüketen kırmızı siyahlı ekip, umudunu yeniden yeşertmek için güçlü rakibini yenmek istiyor. Ligde bu haftaya kadar 20 müsabakaya çıkan ve sadece 2 galibiyet alabilen kırmızı siyahlı ekip 12 puan ile ligin son sırasında yer alıyor. Ligde çıktığı son 5 müsabakasını da kaybeden Yozgatspor bu kötü gidişata dur demek ve ligde kalma umutlarını tekrar filizlendirmek için Kahtaspor ile oynayacakları müsabakayı kazanmayı hedefliyor. Sorgun ilçe stadında saat 13.00’da başlayacak olan müsabakayı Ahmet Resuloğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Emin Barlas, Muhammet Mahmut Delimazı yapacak. 

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Yozgatspor’un Konuğu Kahtaspor
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