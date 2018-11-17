Yozgatspor’un konuğu Havza

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, kendileri için zayıf yada güçlü takımın olmadığını, sadece alınacak üç puanın olduğunu söyledi. Her müsabakanın zor olduğuna dikkat çeken Baş, ‘’Yarın Havza Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. rakibimizin ligdeki durumu ne olursa olsun biz sahaya üç puan için çıkacağız ve bunun için de elimizden gelen mücadelenin en iyisini vermeye çalışacağız. Bütün müsabakaları kendi içerisinde tek tek değerlendirip o göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yarın taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak bu zorlu müsabakadan üç puan ile ayrılacağımıza inanıyorum’’ dedi.