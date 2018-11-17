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Yozgatspor’un konuğu Havza

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor yarın Bozok stadında saat 14.00’da karşı karşıya geleceği Havza Belediyespor müsabakasının son hazırlıklarını yapacağı tek antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

Yozgatspor’un konuğu Havza

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor yarın Bozok stadında saat 14.00’da karşı karşıya geleceği Havza Belediyespor müsabakasının son hazırlıklarını yapacağı tek antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:03
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Yozgatspor’un konuğu Havza

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, kendileri için zayıf yada güçlü takımın olmadığını, sadece alınacak üç puanın olduğunu söyledi. Her müsabakanın zor olduğuna dikkat çeken Baş, ‘’Yarın Havza Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. rakibimizin ligdeki durumu ne olursa olsun biz sahaya üç puan için çıkacağız ve bunun için de elimizden gelen mücadelenin en iyisini vermeye çalışacağız. Bütün müsabakaları kendi içerisinde tek tek değerlendirip o göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yarın taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak bu zorlu müsabakadan üç puan ile ayrılacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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Yozgatspor’un Konuğu Havza
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