Yozgatspor’un ilk rakibi Karşıyaka

Teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde ikinci dönem kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren kırmızı siyahlı ekip, kamptaki ilk hazırlık müsabakasını bugün TFF Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele edecek olan Karşıyakaspor ile karşı karşıya gelecek. Genç ağırlıklı bir kadro ile çalışmalarını sürdüren Yozgatspor’da teknik direktör Fatih Kavlak bugün Karşıyakaspor ile oynayacakları hazırlık müsabakasında takımının son durumunu ve eksiklerini görme fırsatı bulacak.