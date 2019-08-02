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Yozgatspor’un ilk rakibi Karşıyaka

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor, Afyonkarahisar kampında ilk hazırlık müsabakasını bugün oynayacak.

Yozgatspor’un ilk rakibi Karşıyaka

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor, Afyonkarahisar kampında ilk hazırlık müsabakasını bugün oynayacak.

02 Ağustos 2019 Cuma 00:00
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Yozgatspor’un ilk rakibi Karşıyaka

Teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde ikinci dönem kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren kırmızı siyahlı ekip, kamptaki ilk hazırlık müsabakasını bugün TFF Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele edecek olan Karşıyakaspor ile karşı karşıya gelecek. Genç ağırlıklı bir kadro ile çalışmalarını sürdüren Yozgatspor’da teknik direktör Fatih Kavlak bugün Karşıyakaspor ile oynayacakları hazırlık müsabakasında takımının son durumunu ve eksiklerini görme fırsatı bulacak.

Son Güncelleme: 01.08.2019 16:34
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