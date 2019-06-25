Yozgatspor’un B planı hazır

Yozgatspor taraftarlarının kulüp binası ile ilgili tereddütlerinin olduğunu dile getiren Arslan, ‘’En çok konuşulan konu kulüp binası. Ben açık söyleyeyim belediyemizin bu işe tevessül edeceğini düşünmek istemiyorum. Yasal olarak ta böyle bir şey mümkün değil. Ben de Belediye Başkanlığı yaptım. Kaldırımları işgal eden seyyar satıcıyı bile elinden tutup atamazsın. Bunun bir hukuki süreci var. Yozgatspor tesislerinin statüsü orası arsa gözüküyor. Şayet belediyemiz böyle bir tasarrufa giderse ki ben gideceğini zannetmiyorum. Çünkü burada Yozgatspor var. Kazım’ın takımı yok. Gideceğini zannetmiyorum, ama giderse bunun bir hukuki yolu var. Bu hukuki süreç 2-3 sene sürer. Diyelim ki her şey ters gitti. Şuanda Yozgatspor’un yeni kulüp tesisi futbolcularımızın yatıp kalkacağı antrenmanlarını yapacağı her türlü B Planımız da hazır. Zamanı gelince onu da kamuoyuyla paylaşırız. Beş senedir zorluklar içerisinde belediye başkanlığı yaptım. Belediyenin imkanları belli bütçesi belli, yaptığımız belli. Bu isteme, gönül verme işi’’ dedi.