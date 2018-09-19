Yozgatspor’un 10 numarası Ağrı’da

Oynadığı futbol iye göz dolduran Kurt, geçtiğimiz sezonlarda Yozgatspor’un da transfer gündeminde yer almıştı. Geçtiğimiz sezon Karadeniz Ereğli Belediyespor forması ile başarılı bir sezon geçiren tecrübeli oyuncu yeni sezonda Ağrıspor’un başarısı için çabalayacak. Orta sahada maestro gibi çalışan kanatlarda da forma giyebilen başarılı oyuncu Muhammed geçen sezon Ereğli formasıyla 20 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, takımıyla 6.Grup'ta şampiyonluğu sadece 2 puanla kaçırmıştı.