YOZGATSPOR’U KONUŞTULAR

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni takımlarından Yozgatspor’un yeni kurulan taraftar grubu Kırmızı Şimşekler, Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.