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YOZGATSPOR’U KONUŞTULAR

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni takımlarından Yozgatspor’un yeni kurulan taraftar grubu Kırmızı Şimşekler, Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

YOZGATSPOR’U KONUŞTULAR

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni takımlarından Yozgatspor’un yeni kurulan taraftar grubu Kırmızı Şimşekler, Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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YOZGATSPOR’U KONUŞTULAR

Yozgatspor’un TFF Üçüncü Ligi’ne yükselmesinin ardından geçtiğimiz günlerde kurulan Kırmızı Şimşekler taraftar grubu önceki gün Yozgatspor yönetimine iftar yemeği ikramında bulundu. Yozgatspor kulüp başkanı ve yöneticilerinin katıldığı iftar yemeğinde Yozgatspor hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Kırmızı Şimşekler taraftar grubu davetlerine katılan kulüp başkanı Kazım Arslan’a ve yönetim kurulu üyesi Hüseyin Tokat’a teşekkür ettiler. Kulüp Başkanı Kazım Arslan ise ‘’Ramazan akşamının güzelliğinde İftar sofrasında bizleri misafir eden Kırmızı Şimşekler'e teşekkür ediyoruz. Birliğiniz dirliğiniz daim olsun’’ dedi.

Son Güncelleme: 28.05.2019 17:14
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