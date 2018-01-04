Yozgatspor’u hedefine ulaştıracağız

Kırmızı siyahlı ekibin yeni transferi Cafer Elek, Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün ile Ceyhanspor kulüp başkanı Şeref Can arasında yapılan görüşmeler neticesinde Yozgatspor’a transferinin gerçekleştiğini belirtti. Hedefi olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, ‘’Önümüzde 12 final müsabakası bulunuyor. Bu 12 final müsabakasında taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. 12 final dışında bir de Üçüncü Lig’e çıkmak için oynayacağımız baraj müsabakasında da taraftarımıza ihtiyacımız olacak. 12’ihci adam olarak bizleri içerde dışarda sürekli taraftarımız desteklerse sezon sonunda hedefimize ulaşırız’’ dedi.