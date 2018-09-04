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YOZGATSPOR’u Hedefe taşıyacağız

YOZGATSPOR’un Yozgatlı iki başarılı oyuncusu Adem Gültekin ile Beytullah, Yozgatspor’u bu sezon hedefe taşıyacaklarına inandıklarını saöylediler.

YOZGATSPOR’u Hedefe taşıyacağız

YOZGATSPOR’un Yozgatlı iki başarılı oyuncusu Adem Gültekin ile Beytullah, Yozgatspor’u bu sezon hedefe taşıyacaklarına inandıklarını saöylediler.

04 Eylül 2018 Salı 07:00
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YOZGATSPOR’u Hedefe taşıyacağız

Kırmızı siyahlı ekibin alt yapısından yetişen ve yıllarca Yozgatspor forması giyen başarılı kanat oyuncusu Adem Gültekin, uzun süren şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek istediklerin dile getirdi. İyi bir kadro oluşturduklarını vurgulayan Adem Gültekin, ‘’Bizler futbolcular olarak şampiyonluğa inandık. Bu inanç doğrultusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi. 
Başarılı forvet oyuncusu Beytullah ise her zaman formasını giymek istediği tuttuğu takım olan Yozgatspor’un formasını giymenin bu sezona nasip olduğunu vurguladı. Yozgat amatöründe ve bazı Bölgesel Amatör Lig takımlarında top koşturduğunu dile getiren başarılı forvet oyuncusu Beytullah, ‘’Her Yozgatlı futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim bir gün Yozgatspor formasını giymekti. Allah’ım bana bunu bu sezon nasip etti. Şampiyonluğa oynayan bir ekip kuran yönetimimiz bu takımda bana da şans verdiler. Bana güvenenlerin güvencini boşa çıkarmayacağım ve şampiyonluk yolunda elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğim. Umarım bu sene şampiyonluk hasretini sona erdiririz’’ dedi. 
 

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