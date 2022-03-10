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Yozgatspor’u gözüne kestirdi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor Pazar günü deplasmanda Yozgatspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor.

10 Mart 2022 Perşembe 00:10
Yozgatspor’u gözüne kestirdi

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, kendi memleketlerinin takımı olan Yozgatspor ile Pazar günü deplasmanda çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerini yenmek istediklerini dile getiren Demirbilek, ‘’Yozgatspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıp rakibimizi mutlaka yenmemiz gerekiyor. Ligin ikinci yarısında bir türlü istediğimiz sonuçları alamadık. Şampiyonluk yarışından kısman koptuk. Ancak bu hafta sonu Yozgatspor’u mağlup etmemiz durumunda yarışın içerisine tekrar dahil olacağımıza inanıyorum. Geçtiğimiz hafta sonu bir başka Yozgat takımı olan Çayıralan Esnafspor ile kendi sahamızda berabere kalarak istemediğimiz bir puan kaybı yaşadık. Bu hafta sonu Yozgatspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak ligde yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz’’ dedi.

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