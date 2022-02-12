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Yozgatsporlu oyuncular kahvaltıda buluştu

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, taraftarların buluşma noktası olan TunÇay evinde sabah kahvaltısında taraftarlar ile buluştu.

12 Şubat 2022 Cumartesi 00:37
Yozgatsporlu oyuncular kahvaltıda buluştu

Kırmızı siyahlı ekibin üç tecrübeli oyuncusu Kaptan Muharrem Kaya, Burak Emre Kayan ve Ebubekir Eroğlu, Abdülmelik Tuncay Özentürk’ün işletmeciliğini yaptığı TunÇay evinde bazı taraftarlar ile kahvaltıda buluştu. Bu sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen kırmızı siyahlı futbolcular, yarın deplasmanda Çayıralan Esnafspor ile oynayacakları müsabakayı kazanarak yollarına emin adımlarla devam edeceklerini belirttiler. Uzun ve meşakkatli yolla taraftarların desteğine ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren kırmızı siyahlı futbolcular, ‘’90 dakika boyunca taraftarımız bizleri desteklesinler, bizler üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirir ve Allah’ın izniyle de sezon sonu özlenen, Yozgat’ın hak ettiği Üçüncü Lige yükseliriz’’ dediler. 

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