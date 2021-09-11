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Yozgatspor’dan Vali Polat’a ziyaret

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yozgatspor Vali Ziya Polat’ı makamında ziyaret ederek kulübün flamasını hediye etti.

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:40
Yozgatspor’dan Vali Polat’a ziyaret

Teknik direktör Feridun Dündar ile birlikte kendisine yeni bir beyaz sayfa açan ve ilçeler ile birlikte tüm Yozgat halkının, siyasilerin ve belediyelerin manevi desteğine talip olan Yozgatspor manevi destek için çıktıkları ziyaret turuna Yozgat Valisi Ziya Polat ile başladı. Vali Polat’ı makamında ziyaret eden Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar ve futbolcular Vali Polat’tan maddi değil manevi destek istediklerini söylediler. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgatspor’un teknik ekibi ve futbolcularının kendisini ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Yeni bir oluşum içerisinde olan Yozgatspor’un bu tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Polat, ‘’Bende ilerleyen günlerde kulübe bir ziyarette bulunacağım. Yozgat sporu seven, futbolu daha çok seven bir il. Çocuklarımızın gözdesi futbol ve bu çocuklarımıza öncülük edecek olan kulüp ise Yozgatspor’dur. Umarım Yozgatspor hak ettiği liglere tekrar geri döner ve Yozgat’ın tanıtım elçisi olur. Biz Yozgat Valiliği olarak ta elimizden gelen desteği vereceğiz’’ dedi. 
Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar ise Yozgatspor olarak yeni bir oluşum içerisine girdiklerini, kimseden maddi anlamda bir beklentilerinin olmadığını ancak manevi desteğe ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti. Yozgatspor’un sadece Yozgat il merkezinin takımı olmadığını tüm Yozgat’ın ortak paydası olduğuna dikkat çeken Dündar, il yöneticilerini, STK’ları, ilçe ve belde belediyeleri, Yozgat’ta yaşayan 400 bin kişiyi ve dünyada ise 2 milyondan fazla Yozgatlıyı Yozgatspor paydaşı ile bir araya toplamak Yozgatspor sevdasını tekrar tüm Yozgatlıların gönüllerinde hissetmesini istediklerini belirtti. Bu nedenle de gerekli çalışmalara ziyaretler ile başladıklarını vurgulayan Dündar, ilk ziyaretlerini ise Yozgat Valisi Ziya Polat’a gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. 

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Yozgatspor’dan Vali Polat’a Ziyaret
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