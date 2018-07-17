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YOZGATSPOR’DAN TURNUVA

BÖLGESEL Amatör Lig takımlarından Yozgatspor bünyesinde başlatılan Yaz Futbol Okuluna devam eden sporcular arasında futbol turnuvası düzenlendi.

YOZGATSPOR’DAN TURNUVA

BÖLGESEL Amatör Lig takımlarından Yozgatspor bünyesinde başlatılan Yaz Futbol Okuluna devam eden sporcular arasında futbol turnuvası düzenlendi.

17 Temmuz 2018 Salı 07:00
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YOZGATSPOR’DAN TURNUVA

Yozgatspor Altyapı Sorumlusu Nihat Tinel gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren minik sporcular turnuva heyecanı yaşadı. Kendi aralarında gruplara ayrılan minik sporcular, birbirlerini yenebilmek adına kıyasıya mücadele ettiler. Dereceye giren takımlara ödülünde verildiği turnuvada Antrenör Nihat Tinel, sporcuların yeteneklerini görebilme ve turnuva heyecanı yaşamaları için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Oldukça verimli geçen turnuvada dereceye giren ekiplere ödüllerde verdiklerini vurgulayan Tinel, ‘’İyi bir altyapımız var ve bu altyapıya yeni oyuncular da kazandırmaya çalışıyoruz. Bu nedenle de Yaz Futbol Okulu açıktık. Futbol okulumuza devam eden çocuklardan çok memnunuz ve bu çocukların bazılarını altyapımıza kazandırmayı planlıyoruz’’ dedi. 
Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan’ın altyapıya büyük önem verdiğinin altını çizen Tinel, ‘’Kulüp Başkanımız Kazım Arslan’a, yöneticilerimiz Ahmet Akgün ve Kadir Arslan’a bize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Onların bu desteğini boşa çıkarmamak adına elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz’’ diye konuştu. 
Turnuvanın final müsabakasını Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan ve yönetici Ahmet Akgün’de izledi. Turnuva sonrasında birinci olan takımın oyuncularına Spor Ayakkabısı, ikinci olan takımın oyuncularına ise Futbol topunu Kulüp Başkanı Kazım Arslan ve Yönetici Ahmet Akgün verdi. 

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