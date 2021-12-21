Yozgatspor’dan tepki

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan düzenlediği basın toplantısında son derece olumsuz hava şartlarında normalde ertelenmesi gereken bir maçı zor şartlarda tamamladıklarını söyledi. Arslan, O hava şartlarında oyundan ziyade bir kör dövüşünü andıran bir müsabakada kendilerinin de kazanabileceğini, rakibinde kazanabileceğini futbol oynamanın son derece güç olduğu bir sahada rakibin kazandığını belirtti. Bir maç kaybettiklerini ve bunun dünyanın sonu olmadığına vurgu yapan Arslan, ‘’Her şekilde telafi edilir ve Yozgatspor bunları telafi edecek güçtedir. Ben takımıma da güveniyorum ve biz bu mağlubiyeti telafi ederiz ve Yozgat’ı sevindirecek, memnun edecek bir neticeyi hep birlikte yaşarız. Asıl olan sporun insana ilave bir ahlak kazandırması lazım. Spor birazda bunun için yapılır. Ama Bağlumsporlu futbolcularda bu ahlakın zerresini göremedik. Gerek maç içerisindeki tavırlarıyla, gerekse attıkları golden sonra abartılı ve hiçbir spor ahlakına sığmayan, insanlık ahlakına sığmayan dakikalarca süren bir takım abartılı kol bacak hareketleri ile süsledikleri bir gol sevinci yaşandı. Bunu ısrarla maç bittikten sonra da devam ettirdiler. Bizim futbolcularımız maçı kaybettikten sonra efendice soyunma odalarına gittiler. Sonrasında bizim takımımız sahadan ayrıldığı halde abartılı bir şekilde bu hareketleri orda bulunan bana ve birkaç taraftarımıza karşı devam ettirilmesi bizi rahatsız etti. Akabinde ben sahaya indim. Onların yöneticilerini ve hocalarını sert bir şekilde ikaz ettim. Gereken cevabı verdim. Hiç kimse Yozgat’a, Yozgatlıya ve Yozgatspor’a karşı bu hareketleri yapamaz yaparsa da cevabını alır. Sonrasında ben onların takım kaptanları, hocaları ve yöneticileri ile müdahale ederken bazı futbolcu da bana saldırdı. Ama etrafımızda bulunan insanlar da bunu engellediler. Bu hiçbir şekilde tasnif edilecek bir şey değil. Maç kazanılır ama ahlak kazanılmaz. Bu futbolcu müsveddelerinim ben kamuoyunun taktirine sunuyorum. Yozgatspor onlara Yozgat’ta gereken cevabı sahada verecektir. Bize yakışan şekilde buradaki maçı kazanarak yolumuza devam ederiz. Saha şartları son derece kötü derken soyunma odası ile ilgili bir takım fotoğrafları paylaştık. Son derece olumsuz ve elverişsiz şartlar ısıtıcıların kabloları kesilmiş yanmıyor, camlar kırık içeride tipi var, oturacak futbolcuların sandalyesi yok öyle bir ortamda futbolcular maça hazırlanmaya çalışıyor. Bu da oradaki Bağlumspor yöneticilerinin kabahatidir. İkaz ettikten sonra bir tane tüp getirip koydular. Bağlumspor tarafında Yozgatspor’a karşı özel bir husumet vardı. İnşallah bunun cevabını biz sahada en güzel şekilde veririz’’ dedi.

SEZON SONUNDA GÖRÜRÜZ

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, bu sezona şampiyonluk parolası ile başladıklarını hatırlattı. Taraftarın ve Yozgat kamuoyunun ısrarla istediği bir hocalarının olduğunun altını çizen Arslan, ‘’Bugün itibariyle istediğimiz noktada değiliz. İnşallah telafi edebilecek bir noktadayız. Dün futbolcularımız bir slogan başlattı sezon sonunda görüşürüz diyorlar. Ben de Yozgatspor’a karşı oyun çeviren herkesle sezon sonunda görüşeceğiz diyorum. Çünkü bu takım zoru başaracak, zora talip olduk. Zor bir iş yürütüyoruz. Bir takım siyasi kişiler Yozgatspor’un siyasete alet edildiğini söyleyerek Yozgatspor’u kurtarmak istediklerini belirtiyorlar, siyasetten. Bu son derece çelişkili bir tablodur. Bir de Şehrin takımına karşı takım kurarak onun başarısızlığı üzerinden rüyalar kurarak, onun başarısızlığı üzerinden siyasi ikbal, sportif ikbal arayanlar sezon sonunda hüsrana uğrayacaktır. Yozgatspor hepsini mahcup edecektir. Yozgat’ın takımı Yozgatspor’dur taraftar da bunu böyle biliyor, bizler de bunu böyle biliyoruz’’ diye konuştu.

