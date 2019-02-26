Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104330
ALTIN
226.806
DOLAR
5.2964
STERLİN
6.9757
EURO
6.0134

YOZGATSPOR’DAN MUTLUSU YOK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor Ünyespor karşısında alınan galibiyetin mutluluğunu yaşarken, kulüp başkanı Kazım Arslan ise alınan galibiyetin çok güzel olduğunu söyledi.

YOZGATSPOR’DAN MUTLUSU YOK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor Ünyespor karşısında alınan galibiyetin mutluluğunu yaşarken, kulüp başkanı Kazım Arslan ise alınan galibiyetin çok güzel olduğunu söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 07:00
11 Okunma
YOZGATSPOR’DAN MUTLUSU YOK

Ünyespor müsabakasında gerek seyirci olarak, gerek takım olarak, gerekse atmosfer olarak çok muhteşem bir hava olduğunu dile getiren Arslan, ‘’Netice itibariyle bu hava sonuca da yansıdı. Çok net bir galibiyet alarak şampiyonluk yolunda çok büyük bir virajı geçmiş olduk. İnşallah bundan sonra takımımız bir daha tökezlemeyecek ve şampiyonluk ipini bir şekilde göğüslemiş olacağız ve Yozgatspor taraftarına, Yozgatlılara özlemiş oldukları şampiyonluğu yaşatmış olacağız. Ünyespor ile oynadığımız müsabakadaki tablo Yozgatspor ne kadar üst liglere layık olduğunun bir göstergesidir’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi DördüncüYozgatspor
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Dart takımı birinci
Dart takımı birinci
Birincileri kutladı
Birincileri kutladı
Erdemir’den tesis sözü
Erdemir’den tesis sözü
Rakiplerini çalımladı, golünü attı
Rakiplerini çalımladı, golünü attı
Esosa omuzlarda
Esosa omuzlarda
Sarıkaya iddialı geliyor
Sarıkaya iddialı geliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim