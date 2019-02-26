YOZGATSPOR’DAN MUTLUSU YOK

Ünyespor müsabakasında gerek seyirci olarak, gerek takım olarak, gerekse atmosfer olarak çok muhteşem bir hava olduğunu dile getiren Arslan, ‘’Netice itibariyle bu hava sonuca da yansıdı. Çok net bir galibiyet alarak şampiyonluk yolunda çok büyük bir virajı geçmiş olduk. İnşallah bundan sonra takımımız bir daha tökezlemeyecek ve şampiyonluk ipini bir şekilde göğüslemiş olacağız ve Yozgatspor taraftarına, Yozgatlılara özlemiş oldukları şampiyonluğu yaşatmış olacağız. Ünyespor ile oynadığımız müsabakadaki tablo Yozgatspor ne kadar üst liglere layık olduğunun bir göstergesidir’’ dedi.