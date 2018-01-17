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Yozgatspor’dan mutlusu yok

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Kadirli Demirspor karşısında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Yozgatspor’dan mutlusu yok

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Kadirli Demirspor karşısında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Yozgatspor’dan mutlusu yok

Bu sevince, Nevşehirspor ile Aksaray Belediyespor arasında oynanan müsabakanın berabere bitmesi de eklenince ortaya farklı bir motivasyon çıktı. Kırmızı siyahlı ekibin oyuncuları, alınan galibiyete hem de şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybetmesine sevinirken, sezon sonunda şampiyonluk turunu atan tarafın kendilerinin olacağına inandıklarını söylediler. Kadirli Demirspor ile oynanan müsabaka sonrasında galibiyet sevinçlerini taraftarları ile yaşayan kırmızı siyahlı oyuncular bütün maçlarını kazanarak şampiyon olmak istediklerini vurguladılar. 

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