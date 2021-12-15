YOZGATSPOR’DAN MUTLUSU YOK

Pazar günü taraftarının da desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında üç puanı 1-0’lık skor ile hanesine yazdıran kırmızı siyahlı ekip hem Pazar günü deplasmanda Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde moral bulurken hem de zirve mücadelesine devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, Osmancık Belediyespor ile oynadıkları müsabakada rakiplerine oranla daha üstün olan tarafın kendilerinin olduğunu ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. İki haftadır iyi oynamalarına karşılık galibiyet alamadıklarını hatırlatan Özkan, ‘’Osmancık Belediyespor ile oynadığımız müsabakada galibiyete ihtiyacımız vardı ve bunu da taraftarımızın desteği ve güzel oyunumuz ile aldık. Şimdi yeniden zirve mücadelesinin içerisine dahil olduk. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Osmancık Belediyespor karşısında aldığımız galibiyetin morali ile Pazar günü deplasmanda Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Ligde lider Ankara TKİspor ile aynı puana sahip olan Keçiören Belediye Bağlumspor’u yenerek zirve mücadelesinde altın değerinde üç puanı hanemize yazdırmak istiyoruz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve güçlü rakibimizden istediğimiz sonuçları alarak Yozgat’a döneceğimize inanıyorum’’ dedi.