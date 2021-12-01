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Yozgatspor’dan kızlara destek

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının hafta sonu Mersin Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı müsabakayı Yozgatsporlu futbolcular da tribünden izledi.

01 Aralık 2021 Çarşamba 00:22
Yozgatspor’dan kızlara destek

Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımın desteklemek için salona gelen Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Yozgatsporlu oyuncular ve teknik ekibi kız takımına tribünden destek verdi. Müsabaka öncesinde saha ortasında buluşan iki takım oyuncuları tribünleri dolduran taraftarları da birlikte selamladıktan sonda Yozgatsporlu oyuncular Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncularına başarı dileğinde bulundu. 

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