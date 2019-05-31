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YOZGATSPOR’DAN KAMPANYA

YOZGATSPOR yönetimi takıma mali destek sağlanması amacıyla ‘Bin Yozgatlı Bin Lira’ kampanyası başlattı.

YOZGATSPOR’DAN KAMPANYA

YOZGATSPOR yönetimi takıma mali destek sağlanması amacıyla ‘Bin Yozgatlı Bin Lira’ kampanyası başlattı.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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YOZGATSPOR’DAN KAMPANYA

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Bin Yozgatlı Bin lira kampanyasıyla takıma can suyu niteliğinde bir milyon lira katkı temin etmeyi amaçladıklarını söyledi. Kulüp Başkan Arslan, kampanya kapsamında bin kişiden kişi başı biner lira toplanarak, Türkiye’deki bir milyon Yozgatlıyı temsilen bir milyon liralık takıma can suyu niteliğinde gelir elde etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Kampanyaya ilk katkıyı da yönetim kurulu üyelerinin sağladığını aktaran Başkan Arslan, “Bu kapsamda başta ben ve 25 arkadaşımız ilk bağışını gerçekleştirdi” dedi.
Kampanya ile şampiyon takıma şampiyonluk hediyesi toplamış olacaklarını da dile getiren Arslan, Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi’nin bugüne kadar Yozgatspor’a ciddi desteklerde bulunduğunu hatırlattı. Destekler için iki kuruma da teşekkür eden Arslan, “Desteklerin devam etmesini arzu ediyoruz. Zaten yeni seçilen belediye başkanımızın da ‘Yozgat bizim, bu takım bizim’ şeklinde her türlü desteği sağlayacaklarına dair bir taahhüdü var. Biz bu taahhüdün gereğini de yerine getireceğine inanıyoruz. Neticede bu takım Yozgat’ın takımıdır” diye konuştu. Kulüp Başkanı Arslan her iki kurumun kurumsal desteğinin takım için önemli olduğunu da sözlerine ekledi.
•MUSTAFA TEKER•

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