Yozgatspor’dan futbol okulu

Yozgatspor altyapı Antrenörü Nihat Tinel, her sene okulların tatile girmesinin ardından açtıkları Futbol okulunu bu senede açamaya hazırlandıklarını söyledi. Yaz futbol okulu için müracaatların başladığını dile getiren Tinel, ‘’Futbol okulumuza katılmak isteyen gençlerimiz Bozok Stadı karşısında eski emniyet müdürlüğü arkasında bulunan alt yapı tesislerimize gelerek kayıt yaptıra bilirler’’ dedi.

Yaz tatili boyunca devam edecek olan futbol okulunda yetenekli oyucuları Yozgat sporuna kazandırmak istediklerini dile getiren Tinel, ‘’Yetenekli gördüğümüz gelecek vadeden oyuncuları Altyapımıza alacağız ve gelecekte Yozgatspor’un A takımını oluşturacak, hatta Süper Lig takımlarına gidecek gençler yetiştirmeye çalışacağız. Yaz futbol okulumuza olan ilgiden dolayı mutluyum. Birçok gencimiz futbol okuluna kayıt yaptırmak için bize müracaat ediyorlar. Futbol okulumuz geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda bir çok futbolcu yetiştirecektir’’ dedi.

