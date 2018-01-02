Yozgatspor’dan farklı tarife

Antalya’da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip ikinci hazırlık müsabakasında Zağnosspor’u 5-2 yendi. Müsabakanın başından sonuna kadar rakibine göne üstün bir oyun ortaya koyan Yozgatspor, 2’inci dakikada Hakkı Tosun’un attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. 7’inci dakikada tekrar sahneye çıkan Hakkı Tosun hem kendinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. İkin yarıda da bu kez sahneye Mert Özkan çıktı. 53 ve 60’ıncı dakikalarda fileleri havalandıran Mert Özkan, skoru 4-2’ye taşıdı. Müsabakanın 80’inci dakikasında ise kampın en başarılı oyuncularından olan genç yetenek Seyit Ali Altın maçın skorunu tayin etti: 5-2