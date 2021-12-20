Yozgatspor’dan Eslem Fatma’ya destek

Ankara’da Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağı müsabakaya gitmeden önce Cumhuriyet Alanı’nda Eslem Fatma Altındağ için açılan Kermesi ziyaret eden Yozgatspor futbolcu ve teknik ekibi kermesten alışveriş yaparken tüm Yozgat halkını da Eslem Fatma Altındağ’a destek olmaya davet ettiler.

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) TIP 1 hastası Yozgatlı Eslem Fatma Altındağ için açılan kermeste destek kampanyasına katılarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, tüm Yozgat halkını Eslem Fatma Altındağ için başlatılan yardım kampanyalarına katılmaya davet etti.

Yozgat Valiliği Onaylı Yardım Kampanyası Hesap Bilgileri: Sefa Altındağ (Babası) Ziraat Bankası:

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