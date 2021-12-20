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Yozgatspor’dan Eslem Fatma’ya destek

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, SMA hastası olan Eslem Fatma için Cumhuriyet Alanı’nda açılan kermesi ziyaret ederek minik çocuğa hem maddi hem de manevi destek verdiler.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:33
Yozgatspor’dan Eslem Fatma’ya destek

Ankara’da Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağı müsabakaya gitmeden önce Cumhuriyet Alanı’nda Eslem Fatma Altındağ için açılan Kermesi ziyaret eden Yozgatspor futbolcu ve teknik ekibi kermesten alışveriş yaparken tüm Yozgat halkını da Eslem Fatma Altındağ’a destek olmaya davet ettiler. 
Spinal Müsküler Atrofi (SMA) TIP 1 hastası Yozgatlı Eslem Fatma Altındağ için açılan kermeste destek kampanyasına katılarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, tüm Yozgat halkını Eslem Fatma Altındağ için başlatılan yardım kampanyalarına katılmaya davet etti. 
Yozgat Valiliği Onaylı Yardım Kampanyası Hesap Bilgileri: Sefa Altındağ (Babası) Ziraat Bankası: 
IBAN:TR37 0001 0002 5767 0250 9150 04
TR10 0001 0002 5767 0250 9150 05 $
TR80 0001 0002 5767 0250 9150 06 
SWİFT ( BIC ) KODU : TCZBTR2A

Son Güncelleme: 19.12.2021 17:28
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