YOZGATSPOR’DAN DAVET

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, 18 Haziran tarihinde Büyük Sinema yada Cumhuriyet alanında bir toplantı yapacaklarını ve bu toplantıya Yozgatspor ile alakalı sözü olan, elini taşın altına koymak isteyen herkesi davet ettiklerini söyledi. Yozgatspor’un bu yıl haklı bir gurur ve sevinç yaşattığını ve kuruluşunun 60’ıncı yılında şampiyon olarak Yozgat’ı 3. Ligde temsil etme hakkını kazandığını hatırlatan Arslan, ‘’Görevde bulunduğumuz 4 yıllık sürenin sonunda ve 19 yıl aradan sonra camiamız ve Yozgat’ımıza yeni bir şampiyonluk daha yaşatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Play-Off maçlarının ardından 17 Mayıs'ta yaptığımız basın toplantısında, bu sonucun tek başımıza başardığımız değil tüm camianın birlik beraberlik içerisinde kenetlenmesiyle alınan bir sonuç olduğunu söylemiş ve bu şampiyonlukta maddi, manevi emeği geçen herkese teşekkür etmiştik. Yine yönetim olarak takımımızın 3. Lig'de de başarılı olması için gerekli adımları atacağımızı ve daha geniş katılımlı, her kesimin temsil edileceği bir yönetimin oluşması için gerekli çalışmaları yapacağımızı ifade etmiştik. Öncelikli olarak kamuoyunun ve vefakar taraftarlarımızın şunu iyi bilmesi gerekir ki, Yozgatspor sahipsiz değildir, yönetim kurulumuz sorumluluğunun bilincinde ve işinin başındadır. Her şartta Yozgatspor'un başarısı için mesai harcama azim ve inancı içerisindedir. Bu sorumluluk çerçevesinde zamanı geldiğinde Yozgatspor’umuzun başarılı olması için ne yapması gerekiyorsa onu yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Yine bilinmelidir ki sorumluluk duygusundan uzak bir takım çevrelerin ve kişilerin bu başarıyı gölgelemesine ve camiamızı karıştırıcı, birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozucu faaliyetlerine de fırsat verilmeyecektir. Şahsi emelleri için üstü örtülü laflarla, sözlerle, dedikodularla, dayatmalarla hiç bir kimse Yozgatspor’umuza zarar veremeyecektir. Bu noktada ve bu dönemde cefakar ve vefakar taraftarlarımızın yapıcı, birlik beraberliği güçlendirici tavırları da bizim için memnuniyet vericidir ve her türlü teşekkürü hak etmektedir. Gelinen süreçte 17 Mayıs'ta yaptığımız basın toplantısında vurguladığımız ve kamuoyu ve taraftarlarımızın da beklentilerine uygun bir şekilde Yozgatspor’umuzun geleceği ile ilgili daha sağlıklı bir yapı oluşturabilmek maksadıyla bir istişare toplantısı yapılması uygun bulunmuştur. Bu bağlamda Yozgatspor’la ilgili söyleyecek sözü olan, elini taşın altına koymak isteyen, birlik beraberlik içerisinde hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, herkesi kucaklayan bir yapının oluşmasına katkı sunabilecek herkesi ve her kurumu 18 Haziran Salı günü saat 17.30' da Büyük Sinemada veya herhangi bir sebeple salonun müsait olmaması durumunda da ilk başladığımız günkü gibi Cumhuriyet Alanı'nda yapacağımız istişare toplantısına saygılarımızla davet ediyoruz’’ dedi.