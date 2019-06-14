Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90501
ALTIN
253.981
DOLAR
5.8644
STERLİN
7.4414
EURO
6.6128

YOZGATSPOR’DAN DAVET

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni ekiplerinden Yozgatspor’da yönetim, 18 Haziran Salı günü gerçekleştireceği toplantı ile Yozgatspor’u tüm kamuoyunun önünde masaya yatıracaklar.

YOZGATSPOR’DAN DAVET

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni ekiplerinden Yozgatspor’da yönetim, 18 Haziran Salı günü gerçekleştireceği toplantı ile Yozgatspor’u tüm kamuoyunun önünde masaya yatıracaklar.

14 Haziran 2019 Cuma 00:00
113 Okunma
YOZGATSPOR’DAN DAVET

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, 18 Haziran tarihinde Büyük Sinema yada Cumhuriyet alanında bir toplantı yapacaklarını ve bu toplantıya Yozgatspor ile alakalı sözü olan, elini taşın altına koymak isteyen herkesi davet ettiklerini söyledi. Yozgatspor’un bu yıl haklı bir gurur ve sevinç yaşattığını ve kuruluşunun 60’ıncı yılında şampiyon olarak Yozgat’ı 3. Ligde temsil etme hakkını kazandığını hatırlatan Arslan, ‘’Görevde bulunduğumuz 4 yıllık sürenin sonunda ve 19 yıl aradan sonra camiamız ve Yozgat’ımıza yeni bir şampiyonluk daha yaşatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Play-Off maçlarının ardından 17 Mayıs'ta yaptığımız basın toplantısında, bu sonucun tek başımıza başardığımız değil tüm camianın birlik beraberlik içerisinde kenetlenmesiyle alınan bir sonuç olduğunu söylemiş ve bu şampiyonlukta maddi, manevi emeği geçen herkese teşekkür etmiştik. Yine yönetim olarak takımımızın 3. Lig'de de başarılı olması için gerekli adımları atacağımızı ve daha geniş katılımlı, her kesimin temsil edileceği bir yönetimin oluşması için gerekli çalışmaları yapacağımızı ifade etmiştik. Öncelikli olarak kamuoyunun ve vefakar taraftarlarımızın şunu iyi bilmesi gerekir ki, Yozgatspor sahipsiz değildir, yönetim kurulumuz sorumluluğunun bilincinde ve işinin başındadır. Her şartta Yozgatspor'un başarısı için mesai harcama azim ve inancı içerisindedir. Bu sorumluluk çerçevesinde zamanı geldiğinde Yozgatspor’umuzun başarılı olması için ne yapması gerekiyorsa onu yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Yine bilinmelidir ki sorumluluk duygusundan uzak bir takım çevrelerin ve kişilerin bu başarıyı gölgelemesine ve camiamızı karıştırıcı, birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozucu faaliyetlerine de fırsat verilmeyecektir. Şahsi emelleri için üstü örtülü laflarla, sözlerle, dedikodularla, dayatmalarla hiç bir kimse Yozgatspor’umuza zarar veremeyecektir.  Bu noktada ve bu dönemde cefakar ve vefakar taraftarlarımızın yapıcı, birlik beraberliği güçlendirici tavırları da bizim için memnuniyet vericidir ve her türlü teşekkürü hak etmektedir. Gelinen süreçte 17 Mayıs'ta yaptığımız basın toplantısında vurguladığımız ve kamuoyu ve taraftarlarımızın da beklentilerine uygun bir şekilde Yozgatspor’umuzun geleceği ile ilgili daha sağlıklı bir yapı oluşturabilmek maksadıyla bir istişare toplantısı yapılması uygun bulunmuştur. Bu bağlamda Yozgatspor’la ilgili söyleyecek sözü olan, elini taşın altına koymak isteyen, birlik beraberlik içerisinde hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, herkesi kucaklayan bir yapının oluşmasına katkı sunabilecek herkesi ve her kurumu 18 Haziran Salı günü saat 17.30' da Büyük Sinemada veya herhangi bir sebeple salonun müsait olmaması durumunda da ilk başladığımız günkü gibi Cumhuriyet Alanı'nda yapacağımız istişare toplantısına saygılarımızla davet ediyoruz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yemenoğlu talip oldu
Yemenoğlu talip oldu
CK Enerji’den Futbol Turnuvası
CK Enerji’den Futbol Turnuvası
Milli Sporcudan ziyaret
Milli Sporcudan ziyaret
Kaptandan parfüm eğitimi
Kaptandan parfüm eğitimi
Futbol Okulu kayıtları başladı
Futbol Okulu kayıtları başladı
KARARI TFF VERECEK
KARARI TFF VERECEK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim