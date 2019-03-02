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Yozgatspor’dan Çakır’a ziyaret

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da yönetim Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret ederek forma hediye ettiler.

Yozgatspor’dan Çakır’a ziyaret

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da yönetim Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret ederek forma hediye ettiler.

02 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Yozgatspor’dan Çakır’a ziyaret

Yozgatspor yönetimini makamında kabul eden Vali Çakır, kırmızı siyahlı ekibe Spor Toto Üçüncü Ligi yolunda başarı dileğinde bulundu.
DOĞAN DA ZİYARET ETTİ
Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan’da Yozgat Valisi Kadir Çakırı makamında ziyaret etti. Türkiye Hentbol Federasyonu Asbaşkanı, A Milli Takımlar Koordinatörü ve Yozgat Bozokspor Kulübü Başkanı Cenker Doğan, Vali Çakır’ı ziyaret ederek, Hentbol Milli Takımı’nın ilk milli maça çıkış nostalji forması ve Yozgat Bozokspor Kulübü forması hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kadir Çakır, Hentbol Milli Takımı ve Yozgat Bozokspor Kulübüne başarılar diledi.

Son Güncelleme: 01.03.2019 17:39
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