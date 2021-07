Yozgatspor’dan çağrı

Yozgatspor yönetiminin yazılı olarak yaptığı açıklamada gelinen noktada başta bugüne kadar kendilerine vermeyen Yozgat Valiliği olmak üzere, az ya da çok yeterli ya da yetersiz desteklerini gördükleri Yozgat Belediyesi, ilçe belediyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerine, Yozgat dahilinde ve başka illerdeki tüm Yozgatlı dernek ve federasyonlara çağrılarının olduğu bildirildi. ‘’Şimdi elini taşın altına koyma zamanıdır’’ diyen Yozgatspor yönetimi, geçmişi bırakıp geleceğe bakma zamanı olduğunu, şayet böyle bir adım atılırsa, böyle bir talep ve istek varsa bu konuda her türlü görüşmeye hazır olduklarını belirttiler.

AĞUSTOS AYINDA KONGRE PLANLANIYOR

Yozgatspor yönetimi yaptığı açıklamada daha geniş bir yönetim oluşturmak için Ağustos ayı içerisinde olağanüstü genel kurul yapmayı amaçladıklarını söylediler. Yönetimlerinin sorumluluğunda 6 yıl önce yeniden kurulmuş ve önceki 4 yıl BAL’da, son 2 sezondur da 3’üncü ligde mücadele ettiklerini hatırlatan Yozgatspor yönetimi, Bu süreçte başarılı ve başarısız sezonları birlikte yaşadıklarını ifade ettiler. Bulundukları noktada yeni bir değerlendirme ve daha güçlü bir yönetim oluşturma düşüncesinden hareketle yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen Ağustos ayında olağanüstü bir kongre yapılması durumu gündeme geldiğini hatırlatan Yozgatspor yönetimi, ‘’Sezon bitiminde bunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Yine bu süreçte ve uzun zamandır sosyal medya ve medya ortamlarında kulüp yönetimine talip olduklarını açıklayan ve neticeyi fırsata çevirmek isteyen bazı kişiler olmuştur. Ancak sürekli olarak kulüp yönetimi aleyhinde beyanlarda ve faaliyetlerde bulunarak bir kaos ortamı yaratmaya çalışan ve maalesef bunda kısmen de başarılı olan bu kişilerin Yozgatspor’umuzu istenilen noktaya taşıyamayacağı, birlik beraberliği sağlayamayacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla bu gibi kişilerle birlikte bir çalışma yapmamız için yeterli karşılıklı güven ortamı oluşmamıştır. Kulübün bir işgal altında olduğu ya da borç batağında bulunduğu ya da hesapsız çok büyük paralar harcandığı gibi nezaket dışı, mesnetsiz ve hadsiz iddiaların, ciddiye ve muhatap alınacak bir yönü yoktur. İnsanları birbirine düşman eden, kurumları ve kişileri kulübe karşı kışkırtmaya çalışan böyle bir sorumsuz anlayışla görüşmek ve yol yürümek mümkün değildir. Kulübün yaşaması için maddi ve manevi destek vermeden, hatta köstek olarak, bir kenarda ellerini ovuşturup düşmesini bekleyen ve ortaya çıkan neticeden siyasi ve sosyal rant elde etmeyi bekleyen kurum ve kişileri de tarih bir kenara not edecektir. Gelinen noktada kulübün mali konularda hiç bir kişi, kurum ve tedarikçi ile anlaşmazlığı yoktur. Yeni sezona ve geçmişe yönelik olarak her şey normal seyrinde devam etmektedir. Yönetim her konuda sorumluluğunun gereğini yerine getirmektedir. Telaşlanacak bir durum yoktur. BAL’ın başlangıç tarihi ve statüsünün belirlenmesiyle birlikte ve zamanı geldikçe her şey daha net bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hesap verme konusuna gelince, takdir edilecektir ki resmi kurumlara her sene gerekli hesaplar verilmekte, açıklamalar yapılmaktadır. Sosyal medyadaki her sorulana, yazılana, yalana, iftiraya, dedikoduya, her hesap sorana, kışkırtmalara cevap verme gibi bir durum söz konusu olamaz. Ayrıca kongre ve genel kurul da bir hesap verme yeridir, kongrede gerekli raporlar okunur, tartışılır ve ibra edilir. Biz de biliyoruz ki Yozgatspor olması gereken yerde değildir. Ancak buradan çıkış yolu da sorumsuz kişilerce sosyal medya ortamlarında yaratılmak istenen kaos değildir. Bunun yolu bir takım kurumları kulübe karşı kışkırtmaya çalışmak ta değildir. Her şeye rağmen bizlere ve gerçek Yozgatsporlulara düşen sorumluluk içerisinde davranılması ve kulübün geleceği için daha güçlü yapılanmalar oluşması için gayret etmektir. Bizlerin yapmaya çalıştığı da budur. Bugüne kadar kulübün iyi yerlerde olması için madden manen elimizi, gövdemizi taşın altına fazlasıyla koyduk. Ama özellikle ve bir takım planlar dahilinde yalnız bırakıldık’’ denildi.