Yozgatspor’dan bir hazırlık maçı daha

Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında bir yandan yoğun bir şekilde çalışma yaparken bir yandan da lige hazır olabilmek için hazırlık müsabakaları oynayan kırmızı siyahlı ekip son olarak Eskil Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen ve bir de penaltı kaçıran Yozgatspor bu müsabakayı Mahmut Yiğit Türkmen’in attığı golle 1-1 berabere tamamladı. Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, kamp çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini takımının eksik yönlerine görmek adına da hazırlık müsabakaları oynadıklarını söyledi. Eskil Belediyespor ile oynadıkları hazırlık müsabakasında genel olarak oyuncularının performansından memnun olduğunu ancak eksiklerinde bulunduğunu dile getiren Dündar, bu eksikliklerin giderilmesi adına da yönetim ile sürekli görüştüklerini ve gereken çalışmaların yapılacağını belirtti. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında günde çift idman yaptıklarının altını çizen Dündar, sabah kondisyon ağırlıklı çalışma yaparken, öğleden sonra ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.