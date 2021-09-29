Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1383.77
ALTIN
494.22
DOLAR
8.8646
STERLİN
12.0400
EURO
10.3888

Yozgatspor’dan bir hazırlık maçı daha

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yozgatspor yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde sürdürüyor.

29 Eylül 2021 Çarşamba 00:45
Yozgatspor’dan bir hazırlık maçı daha

Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında bir yandan yoğun bir şekilde çalışma yaparken bir yandan da lige hazır olabilmek için hazırlık müsabakaları oynayan kırmızı siyahlı ekip son olarak Eskil Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen ve bir de penaltı kaçıran Yozgatspor bu müsabakayı Mahmut Yiğit Türkmen’in attığı golle 1-1 berabere tamamladı. Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, kamp çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini takımının eksik yönlerine görmek adına da hazırlık müsabakaları oynadıklarını söyledi. Eskil Belediyespor ile oynadıkları hazırlık müsabakasında genel olarak oyuncularının performansından memnun olduğunu ancak eksiklerinde bulunduğunu dile getiren Dündar, bu eksikliklerin giderilmesi adına da yönetim ile sürekli görüştüklerini ve gereken çalışmaların yapılacağını belirtti. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında günde çift idman yaptıklarının altını çizen Dündar, sabah kondisyon ağırlıklı çalışma yaparken, öğleden sonra ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor’dan Bir Hazırlık Maçı DahaYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberYozgatsporHazırlıkMaçıFeridunDündarSporTotoBölgeselAmatör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ENGELLiLER START VERDi
ENGELLiLER START VERDi
Şampiyon okçuya yay hediye etti
Şampiyon okçuya yay hediye etti
Müsabakalarını dış sahada oynayacak
Müsabakalarını dış sahada oynayacak
Kızlar hazırlıklarını sürdürüyor
Kızlar hazırlıklarını sürdürüyor
Vali Polat hafta sonunu çocuklara ayırdı
Vali Polat hafta sonunu çocuklara ayırdı
Oğlu attı babası tuttu
Oğlu attı babası tuttu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim