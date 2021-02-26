Yozgatspor’dan Başer’e ziyaret

Yozgat’ı veteranlar liginde temsil eden Yozgatspor Masterler Kulübü Derneği Başkanı Feridun Karakoç yönetim kurulu üyeleri Bilal Yeşilkaya, Sefer Akdere, İlhami Ünal, Ömer Karakoç ile birlikte AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer’i ziyaret ettiler. Yeni görevinde başarı dileyen Masterler, daha sonda Başer’e isminin yazılı olduğu kırmızı siyahlı formayı hediye ettiler. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ise kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Masterler derneğine teşekkür etti.