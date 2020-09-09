Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1090
ALTIN
464.534
DOLAR
7.4715
STERLİN
9.7003
EURO
8.8101

Yozgatspor’dan açıklama

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor da yönetim sosyal medya üzerinden Yozgatspor ile alakalı olarak olumlu yada olumsuz olarak gerçeği yansıtmayan yazılar hakkında açıklamalarda bulundu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:53
Yozgatspor’dan açıklama

Yozgatspor sosyal medya hesabında zaruri açıklama başlığı ile yapılan açıklamada Yozgatspor’un faaliyetleri ilgili olarak her türlü açıklama zamanı geldikçe, olumlu ya da olumsuz olarak netleştikçe kulübün resmi Facebook ve Instagram hesaplarından yapıldığı söylendi. Ancak bazı sosyal medya hesapları, sanıyoruz, öne geçmek gayretiyle kulaktan dolma, yalan yanlış, gerçekliği tartışılır, işin iç yüzünden habersiz bir takım paylaşımlarla gündemde yanlış algılar oluşmasına sebebiyet verdiği belirtildi. Bunun kulübün menfaatine olmadığı gibi, kulübe zarar vereceği de aşikar olduğunun kaydedildiği açıklamada, ‘’Yine bunun dışında taraftar olduğundan bahisle ve Yozgatspor adını kullanarak açılan kimi sayfaların yaptığı gelişigüzel ve husumet kokan paylaşımların da Yozgatspor'a hiç bir fayda sağlamadığı ve sağlamayacağı da katidir. Yine Yozgatspor adını bir şekilde başlığında kullanarak açılan sayfalardan Yozgatspor yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları aleyhine yapılan yayınların ahlaki ve etik olmadığı da bir gerçektir. Eleştiri, yol gösterme tabi ki olacaktır. Ancak ahlaki olan, bunun Yozgatspor ismini istismar edip kullanarak değil kendi şahsına özel bir isimle, profille, sayfayla yapılmasıdır. Sosyal medyada Yozgatspor adını taşıyan onlarca sayfa bulunması sağlıklı bir durum da değildir. Yine ayrıca Yozgatspor isminin ve logosunun bu şekilde başlıklarda ve isimlerde kullanılması yasal olarak ta hukuki sonuçlar doğuracak bir eylemdir. Çünkü isim ve logo Yozgatspor adına tescillidir. Bundan sonraki süreçte bu gibi kafa karışıklığına yol açan kişi ve sayfalarla ilgili yasal işlem de başlatılacaktır. Yozgatspor ile ilgili doğru haber, bilgi ve açıklamalar kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarından yapılmaya devam edilecektir. Değerli camiamızın resmi hesaplarımız dışındaki hiç bir paylaşıma itibar etmemelerini diliyoruz. Yozgatspor yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve büyük bir çoğunluğu oluşturan gerçek taraftarları ile birlikte inançla yoluna devam etmektedir ve yolunda yürümektedir. Yozgatspor'u gerçekten seven ve başarısını gerçekten isteyenlerin bunun dışındaki seslere itibar etmediği ve etmeyeceği de bilinmelidir. Son sözümüz de şudur: Herşeye rağmen başaracağız’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor’dan Açıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızlara durmak yok
Kızlara durmak yok
Mehmet Ali Can ile yollar ayrıldı
Mehmet Ali Can ile yollar ayrıldı
Yozgatspor’da iki imza birden
Yozgatspor’da iki imza birden
Kamp tedbir amaçlı sonlandırıldı
Kamp tedbir amaçlı sonlandırıldı
Kamp tedbir amaçlı sonlandırıldı
Kamp tedbir amaçlı sonlandırıldı
Yozgatspor teste girdi
Yozgatspor teste girdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim