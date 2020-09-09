Yozgatspor’dan açıklama

Yozgatspor sosyal medya hesabında zaruri açıklama başlığı ile yapılan açıklamada Yozgatspor’un faaliyetleri ilgili olarak her türlü açıklama zamanı geldikçe, olumlu ya da olumsuz olarak netleştikçe kulübün resmi Facebook ve Instagram hesaplarından yapıldığı söylendi. Ancak bazı sosyal medya hesapları, sanıyoruz, öne geçmek gayretiyle kulaktan dolma, yalan yanlış, gerçekliği tartışılır, işin iç yüzünden habersiz bir takım paylaşımlarla gündemde yanlış algılar oluşmasına sebebiyet verdiği belirtildi. Bunun kulübün menfaatine olmadığı gibi, kulübe zarar vereceği de aşikar olduğunun kaydedildiği açıklamada, ‘’Yine bunun dışında taraftar olduğundan bahisle ve Yozgatspor adını kullanarak açılan kimi sayfaların yaptığı gelişigüzel ve husumet kokan paylaşımların da Yozgatspor'a hiç bir fayda sağlamadığı ve sağlamayacağı da katidir. Yine Yozgatspor adını bir şekilde başlığında kullanarak açılan sayfalardan Yozgatspor yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları aleyhine yapılan yayınların ahlaki ve etik olmadığı da bir gerçektir. Eleştiri, yol gösterme tabi ki olacaktır. Ancak ahlaki olan, bunun Yozgatspor ismini istismar edip kullanarak değil kendi şahsına özel bir isimle, profille, sayfayla yapılmasıdır. Sosyal medyada Yozgatspor adını taşıyan onlarca sayfa bulunması sağlıklı bir durum da değildir. Yine ayrıca Yozgatspor isminin ve logosunun bu şekilde başlıklarda ve isimlerde kullanılması yasal olarak ta hukuki sonuçlar doğuracak bir eylemdir. Çünkü isim ve logo Yozgatspor adına tescillidir. Bundan sonraki süreçte bu gibi kafa karışıklığına yol açan kişi ve sayfalarla ilgili yasal işlem de başlatılacaktır. Yozgatspor ile ilgili doğru haber, bilgi ve açıklamalar kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarından yapılmaya devam edilecektir. Değerli camiamızın resmi hesaplarımız dışındaki hiç bir paylaşıma itibar etmemelerini diliyoruz. Yozgatspor yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve büyük bir çoğunluğu oluşturan gerçek taraftarları ile birlikte inançla yoluna devam etmektedir ve yolunda yürümektedir. Yozgatspor'u gerçekten seven ve başarısını gerçekten isteyenlerin bunun dışındaki seslere itibar etmediği ve etmeyeceği de bilinmelidir. Son sözümüz de şudur: Herşeye rağmen başaracağız’’ denildi.