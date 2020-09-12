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Yozgatspor’dan açıklama

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’da kulüp yönetimi sosyal medya hesabı üzerinden takımdan ayrılan oyuncular ile alakalı bir açıklama yayınladı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:35
Yozgatspor’dan açıklama

Kırmızı siyahlı yönetim, takımın büyük bir moral, inanç ve heyecan içerisinde sezon hazırlıklarına devam ettiği belirtildi. Takımda çok üst düzeyde birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, ‘’Bu süreç içerisinde pandemi ile ilgili yaşadığımız ve kamuoyuna duyurduğumuz ciddi boyuttaki sıkıntı bizi üzmüştür. Ancak inşallah bu sıkıntıyı da aşacağız. Bir aylık kamp döneminde kulübümüzle her konuda anlaştığı halde 4 futbolcumuz takımdan ayrılmıştır. Şurası bilinmelidir ki hiç kimseyle zorla anlaşılmamış, zorla fotoğraf çekinmemiştir. Kulüple anlaşıp fotoğraf verdikten sonra anlaşılanın dışında, yeni bir takım taleplerde bulunulması ya da kampta iken başka kulüplerle görüşülmesi kabul edilebilecek bir durum değildir. Ayrıca bir gün arayla farklı kulüplerin forması ile fotoğraf vermek te yönetimin ve teknik heyetin noksanı ve kusuru ile oluşan bir durum değildir. Bu yüzden bir takım art niyetli kişi ve grupların bu konuyu istismar edeceğini bile bile teknik heyetin isteği ve yönetimin de onayı ile bu futbolcularla yollarımız ayrılmış ve gönderilmiştir. 1 aydır fedakârca Yozgatspor için çalışan değerli futbolcu kardeşlerimiz dururken, birilerine keyfi bir takım ayrıcalıklar sağlamak kulüp prensipleri ile bağdaşmamaktadır. Kimseyi rencide etmemek adına daha detaylı açıklama yapmak ta istemiyoruz. Sonuç olarak en iyi neticeyi almak için teknik heyet, futbolcularımız ve yönetim gerekli her türlü çalışmayı yapmaktadır. Kamp süresince ihtiyaç duyulan mevkilere gerekli transferler de devam edecektir. Konunun bu çerçevede değerlendirilmesini ve gereksiz polemiklerle takımın yıpratılmasına fırsat verilmemesini diliyoruz’’ denildi.

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