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Yozgatspor’dan 3 transfer birden

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor, bir yandan Afyonkarahisar’da kamp çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yozgatspor’dan 3 transfer birden

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor, bir yandan Afyonkarahisar’da kamp çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

06 Ağustos 2019 Salı 08:18
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Yozgatspor’dan 3 transfer birden

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, teknik direktör Fatih Kavlak’ın raporu doğrultusunda yoğun bir şekilde transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Görüşme yaptıkları Kızılcabölük'te oynayan tecrübeli kaleci Göksal Özkara, IFK Göteborg'dan orta saha Muhammedül Emin Koçak ve Gebzespor'dan solbek Abdulsamet Kırım ile anlaşma sağlandıklarını belirten Arslan, anlaşmaya vardıkları bu oyuncuların Afyonkarahisar’da devam eden kamp çalışmalarına katıldığını bildirdi. Kırmızı siyahlı ekibin patronu Arslan, ‘’Orta saha ve santrafor mevkilerinde anlaşma sağlanan 3 yeni transferimiz de bugün ve yarın kampa katılacaklar. Kampa katıldıktan sonra diğer 3 transferi de kamuoyu ile paylaşacağız’’ dedi.

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Yozgatspor’dan 3 Transfer Birden
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