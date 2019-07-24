Yozgatspor’da yoğun mesai

Kulüp binası önünde bulunan Antrenman sahasında teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren kırmızı siyahlı ekipte 29 oyuncu antrenmanlara katılıyor. Denenmeye alınan oyuncular ile birlikte beğenilip takımda kalan oyuncuların katıldığı antrenmanlar günde çift idman şeklinde devam ediyor. Her gün denenmek için yeni oyuncuların geldiği Yozgatspor 28 Temmuz tarihine kadar Yozgat’taki kamp çalışmalarını sürdürecek ve daha sonra Afyon’da ikinci dönem kamp çalışmalarına başlayacak.