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Yozgatspor’da yoğun mesai

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, kupa maçı sonrasında lig hazırlıklarını Yozgat’ta yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yozgatspor’da yoğun mesai

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, kupa maçı sonrasında lig hazırlıklarını Yozgat’ta yoğun bir şekilde sürdürüyor.

31 Ağustos 2018 Cuma 07:00
78 Okunma
Yozgatspor’da yoğun mesai

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip gürde çift idman yapıyor. Öğleden önce yaptığı antrenmanda önce oyuncuları ile kısa bir görüşme yapan İbrahim Baş, kupa maçının geride kaldığını ve kaybedilen bazı maçların belki de kazanılacak olan müsabakaların habercisi olduğunu futbolcularına anlattı. Kısa toplantının ardından iki gruba ayrılan oyuncular Alman kalesi ve daha sonra da 5’e 2 pas çalışması yaptı.

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