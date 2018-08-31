Yozgatspor’da yoğun mesai

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip gürde çift idman yapıyor. Öğleden önce yaptığı antrenmanda önce oyuncuları ile kısa bir görüşme yapan İbrahim Baş, kupa maçının geride kaldığını ve kaybedilen bazı maçların belki de kazanılacak olan müsabakaların habercisi olduğunu futbolcularına anlattı. Kısa toplantının ardından iki gruba ayrılan oyuncular Alman kalesi ve daha sonra da 5’e 2 pas çalışması yaptı.