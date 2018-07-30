Yozgatspor’da yoğun mesai

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip gün çift antrenman ile güç depoluyor. Sabah 10.00 Akşam 18.00’da antrenman yapan Yozgatsporlu oyuncular kondisyon ve topla çalışmalar yapıyorlar. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, geçtiğimiz hafta içerisinde Yozgat’ta toplanarak Cuma günü itibariyle yeni sezon hazırlıklarının startını verdiklerini söyledi. Yaklaşık 12-13 günlük Yozgat’ta yapacakları çalışmaların ardından Nevşehir’de bir haftalık kampa gideceklerini dile getiren Baş, ‘’Transfer çalışmaları neticesinde büyük oranda kadromuzu şekillendirdik. Eksik bölgelerimiz bulunuyor buralara da takviye yapmak için çalışmalar sürüyor. Yozgat’ta güzel bir ortamda çalışmalarımıza başladık. Kondisyon ağırlıklı kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları yapıp oyuncuların güç depolamalarını sağlayacağız, daha sonra da teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma yapmayı planlıyoruz’’ dedi.