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Yozgatspor’da yoğun mesai

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

15 Ocak 2021 Cuma 00:35
Yozgatspor’da yoğun mesai

 Günde çift antrenman yapan kırmızı siyahlı ekip, kısa olan devre arasında mümkün olduğunca lige hazır hale gelmeye çalışıyor. Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Günde çift idman yaparak hem futbolcularını fiziksel olarak, hem de teknik ve taktik olarak ligin ikinci yarısına hazırladığını dile getiren Kavlak, ‘’Ligin ikinci yarısına çok iyi başlamak istiyoruz. Bunun içinde çok çalışıyoruz. Bize güvenenlerin güvencini boşa çıkarmamak amacındayız. Şuanda aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız ile takımımızın durumu çok daha iyi duruma gelecektir. Pazartesi gününe kadar takıma yeni katılacak arkadaşlarımız da gidecek olan arkadaşlarımız da kesinlik kazanacaktır. Bu hafta kulüp binası önünde bulunan sahamızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha sonra Bozok stadı dış sahasında sentetik çimde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mümkün olursa da birkaç tane hazırlık müsabakası oynamayı amaçlıyoruz’’ dedi. 

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Yozgatspor’da Yoğun Mesai
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