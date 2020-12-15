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Yozgatspor’da yoğun mesai

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Pazar günü Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde sürdürüyor.

15 Aralık 2020 Salı 00:39
Yozgatspor’da yoğun mesai

Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakiplerini yenerek bir seri yakalamak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Pazar günü konuk edecekleri Darıca Gençlerbirliği takımı ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlanacaklarını ve güçlü rakiplerini yenmek istediklerini söyledi. Nazilli Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın ertelenmesinin ardından oyuncularına dinlenmeleri için izin verdiğini hafta sonundan itibaren tekrar toplanarak çalışmalara başladıklarını hatırlatan Tinel, ‘’Yozgatspor olarak üst sıralara tırmanmak için elimizden geleni yapacağız. Çengelköy takımı ile oynadığımız müsabaka ile ligdeki şansızlığımızı kırdık ve ben inanıyorum ki artık her şey bundan sonra daha da güzel olacak. Pazar günü konuk edeceğimiz Darıca Gençlerbirliği takımını da yenerek bir seri yakalayıp devre arasına kadar da bu seriyi devam ettirmek amacındayız’’ dedi. 

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Yozgatspor’da Yoğun Mesai
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